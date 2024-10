rbb-24-nutzer Berlin Samstag, 26.10.2024 | 12:44 Uhr

Abschiebepraktiken sind grundsätzlich nicht von Menschenrecht sowie Völkerrecht gedeckt. Es ist nationalstaatlich willkürliches Handeln gegenüber einem grenzüberschreitendem Phänomen. Insbesondere diejenigen Akteur*innen, die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Bildung etc. für Geflüchtete als zu hoch kritisieren, sollten sich vor Augen führen, was langfristig allein an ökonomischen Gewinnen erzielt wird: Millionenschwere Steuereinkünfte für den Staat. Dann ist man noch gar nicht mal angelangt beim Technologie- und Wissenstransfer, der soziale Gemeinschaften stärkt. Niemand riskiert bei Migration o. Flucht sein Leben für Sozialleistungen.



So kritisch hätte man sich auch die Arbeiten eines Herrn Sundermeyer in seiner Reportage "Grenzen der Zuwanderung" gewünscht. Stattdessen gab es Falschbehauptungen, Bedienen rechtsextremer Narrative und grds. wurden geplant nur reaktionäre Akteur*innen sprechen gelassen. Wissenschaftliche, Zivilgesellschaft, Betroffene? Grds. unberücksichtigt.