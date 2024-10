"Letztes Jahr, als ich Vertrauen vom Trainer bekommen habe, hab' ich jedem gezeigt, was für eine Quote ich habe, wenn ich regelmäßig spiele", sagte Florian Niederlechner selbstbewusst nach Herthas Sieg gegen Braunschweig am vergangenen Wochenende. Gerade hatte er durch einen herausgeholten Elfmeter und ein eigenes Tor ein eigentlich schwaches Spiel der "alten Dame" in einen 3:1-Heimsieg verwandelt. "Elfmeter gezogen, Tor gemacht – Flo hat einen großen Wert für die Mannschaft", so die Bilanz von Sportdirektor Benjamin Weber an jenem Freitagabend.

Dennoch durfte der am vergangenen Donnerstag 34 Jahre alt gewordene Mittelstürmer unter Trainer Cristian Fiél noch nicht starten. Der Berliner Coach vertraute nach dem Abgang von Vorjahres-Torschützenkönig Haris Tabaković erst Neuzugang Luca Schuler, dann Sturmtalent Derry Scherhant. Beide konnten aber nicht überzeugen. Und Niederlechner? "Ich gebe seit Tag eins 100 Prozent in jedem Training. Am Ende entscheidet es der Trainer. Aber wenn ich in Form bin und Selbstvertrauen habe, kann ich der Mannschaft schon sehr, sehr gut helfen."

Er sollte es an diesem Samstag gegen den Karlsruher SC eindrucksvoll unter Beweis stellen.