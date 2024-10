Berq wurde 2004 als Felix Dautzenberg in Hamburg geboren und lebt heute in Berlin-Kreuzberg. Er spielte zunächst sechs Jahre lang in der Schulband seines Gymnasiums, nahm außerdem Klavier- und Musiktheorieunterricht. Direkt nach seinem Abitur 2022 veröffentlichte er den Song "Echo" als Teil einer Bewerbung für ein Musikproduktions-Studium. Die unerwartete Resonanz brachte ihn dazu, eine Karriere als Solomusiker zu verfolgen. Sein selbstbetiteltes Debütalbum erscheint am 25.Oktober. Seine Konzerte in Berlin am 12.12.24 im Astra und am 4.3.25 in der Columbiahalle sind ausverkauft.