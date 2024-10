Claudia Pechstein hat einen Tag nach der Verhandlung in ihrem Schadensersatz-Prozess in München ihren Start bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell am Wochenende abgesagt. Dies teilte das Management der 52-jährigen Berlinerin am Freitag mit.

"Mein Anspruch ist es immer, in möglichst bester Verfassung an den Start zu gehen. Das ist derzeit aus mehreren Gründen nicht möglich", wird die fünfmalige Olympiasiegerin in einer Mitteilung zitiert. Pechstein wird in Inzell aber als Trainerin dabei sein.