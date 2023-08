Aktuelles zur S-Bahn

Wegen der Reparatur an einer Weiche in Blankenburg kommt es auf der Linie S2 zu Verspätungen und Einschränkungen: Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Lichtenrade und Nordbahnhof angeboten werden. In Blankenburg ist in Fahrtrichtung Blankenfelde ein Umstieg erforderlich, die Weiterfahrt nach Blankenfelde erfolgt vom Gleis gegenüber. Ab ca. 09:30 Uhr wird der Zugverkehr der Linien S2 und S8 zwischen Pankow und Blankenburg unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.