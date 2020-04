Lederer zweifelt an Eröffnungstermin des Humboldt-Forums

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) bezweifelt wegen der Corona-Krise, dass der Terminplan zur Eröffnung des Humboldt-Forums eingehalten werden kann. "Vermutlich sind die in näherer Zukunft geplanten Eröffnungen stärker in Gefahr als längerfristige Vorhaben", sagte Lederer der "Berliner Morgenpost". "Ob das Humboldt-Forum im Herbst dieses Jahres eröffnet, wage ich zu bezweifeln", so Lederer.