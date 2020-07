Das wegen der Corona-Pandemie für Berlin geltende Singverbot in geschlossenen Räumen wird überprüft. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will am 21. Juli mit Wissenschaftlern und Vertretern von Profi- und Laienchören sowie des Landesmusikrates und der Kirchen über das Thema beraten, wie ein Sprecher der Senatskulturverwaltung am Samstag ankündigte.



Die Ergebnisse aus diesem "Expertengespräch" sollten "in die Aktualisierung und Überprüfung der bestehenden Verordnung einfließen", so der Sprecher weiter. Die aktuelle Berliner Corona-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni ist noch bis 24. Oktober in Kraft.