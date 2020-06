Der Deutsche Musikrat hat das Berliner Verbot des gemeinsamen Singens in geschlossenen Räumen während der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Mit der Infektionsschutzverordnung werde unabhängig von der Größe des Raumes und dem Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln die Arbeit von Profi- wie Amateurchören unterbunden, erklärte der Musikrat am Montag in Berlin. Auch in Schulen und Kindertagesstätten sei "diese elementare Form des gemeinsamen Musizierens" voraussichtlich bis in den Oktober hinein nur im Freien erlaubt.