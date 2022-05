Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, soll ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Zu dem genauen Hergang konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.



Auch auf der A100 in Richtung Wedding gibt es am Donnerstagmorgen Probleme. Dort ist ein Lkw liegengeblieben, die rechte Spur sowie die Standspur zwischen Britzer Tunnel und Gradestraße sind in Folge dessen blockiert. Auch hier kommt es zu Staus.