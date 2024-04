Es sei eine "einvernehmliche Entscheidung", heißt es in dem kurzen Statement weiter. Diese sei im Zuge einer "gemeinsamen Analyse des bisherigen Saisonverlaufs" in einem "offenen und vertrauensvollen Gespräch" getroffen worden.

Während der Ex-Trainer Backhaus mit den Aachenern im Fußball-Westen kürzlich den Aufstieg in die dritte Liga perfekt machte, stolperte der BFC Dynamo - nach starkem Start unter Kunert - zuletzt in der Nordost-Staffel. Im Saisonendspurt holte der Klub aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg. Drei Partien gingen verloren, hinzu kam ein Remis.

So ist die dritte Liga in weite Ferne gerückt. Drei Spieltage vor Saisonende trennen Noch-Trainer Dirk Kunert und sein Team sieben Punkte von Spitzenreiter Energie Cottbus. Den empfängt der BFC am Samstag (4.5., 16 Uhr, live im Stream auf rbb24.de und im rbb Fernsehen) im Sportforum Hohenschönhausen. Ein Sieg würde die Mini-Chance wahren, doch noch einmal in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen.