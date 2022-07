In Deutschland leben so wenig Jugendliche und junge Erwachsene wie nie zuvor. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitgeteilt. Demnach waren im vergangenen Jahr rund 8,3 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 15 und 24 Jahren alt. Das entspricht einem Anteil in der Gesamtbevölkerung von zehn Prozent. Ein derart niedriger Anteil sei zuvor noch nicht ermittelt worden, teilten die Statistiker mit.

Der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung sinkt dabei kontinuierlich. Mitte der 1980er war noch jeder sechste in Deutschland lebende Mensch zwischen 15 und 24 Jahren alt (16,3 Prozent).