Die Fronten waren schnell klar – und verhärtet: Auf der einen Seite die Menschen, die sämtliche Blockierer im Gefängnis sehen wollten oder noch Schlimmeres, auf der anderen ihre Verteidiger. Zwischen den Fronten: die Berliner Feuerwehr. Dabei hatte die nur bestätigt, dass der Rüstwagen auf dem Weg zur Einsatzstelle an der Bundesallee im Stau gestanden hatte - ausgelöst durch eine Blockade der "Letzten Generation". Deshalb kam der Rüstwagen mit Verspätung am Unfallort an. Die Retter mussten "improvisieren", wie es hieß.

Was dieses Improvisieren in der Realität bedeutet, darüber haben vermutlich nur die wenigsten nachdenken wollen. Und die, die wussten, was es heißt, haben das vermutlich aus Respekt vor den Betroffenen für sich behalten. Inzwischen ist aber auch dieses Detail Teil der öffentlichen Debatte. Der Betonmischer musste zurückgesetzt werden, um die eingeklemmte Radfahrerin zu befreien. Am Steuer saß ein Feuerwehrmann.