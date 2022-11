Kai Freitag, 11.11.2022 | 17:29 Uhr

"Es gebe viele Gründe, weshalb Rettungsfahrzeuge verzögert am Einsatzort ankommen könnten: "Das können Staus sein, das können Falschparker sein. Es gibt auch viele Ursachen dafür, dass es tödliche Unfälle mit Radfahrenden gibt: fehlende Radwege, die schleppende Verkehrswende. Eine Innensenatorin kann dann auch innerhalb ihrer eigenen Zuständigkeit eine Menge dafür tun, dass es besser wird", so Schrader."



So ist es, wobei die von Autofahrern verursachten Staus an erster Stelle stehen, die durch die nichtgebildeten Rettungsgassen noch verschärft werden. Im Fall der tödlich verunglückten Radfahrerin will die Feuerwehr vom eigenen Versagen ablenken.



1. Warum gibt es in Berlin nur zwei dieser speziellen Rettungsfahrzeuge?



2. Warum wurde der Weg über die A 100 gewählt obwohl die schon zugestaut war?



3. Warum gibt die Feuerwehr nur scheibchenweise zu wie groß die Verzögerung wirklich war?