Es wird winterlich in Berlin und Brandenburg: Im Süden des Landes und in der Hauptstadt werden am Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet.

Am Mittwochvormittag ziehe ein Niederschlagsgebiet von Sachsen aus nach Brandenburg, sagte Meteorologe Alexander Rudolph vom ARD-Wetterdienst gegenüber rbb|24. Zuerst wird es demnach in der Niederlausitz bis in den Fläming hinein schneien. Dieser Schneefall werde sich weiter in Richtung Norden ausbreiten - und um die Mittagszeit in Berlin ankommen. Die Mengen würden sich aber noch in Grenzen halten, so Rudolph.