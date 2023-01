Björn Frankfurt/Oder Dienstag, 17.01.2023 | 13:17 Uhr

Gibt es zur Vergangenheit auch ein Saldo? Wieviele ehemals aufgenommene Flüchtlinge sind noch in BRB? Wieviele sind in andere Bundesländer, in andere EU-Länder oder ganz aus der EU wieder ausgereist? Wieviele dieser Flüchtlinge hatten einen Anspruch auf Asyl? Wie ist die Zahl von Migranten, wenn diese mit in die Flüchtlingszahl zählen und nicht extra ausgwiesen sind als Gruppe?