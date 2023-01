Die Berliner Polizei ermittelt gegen das Online-Magazin "queer.de" wegen eines Nachrufs auf den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. Ermittelt werde wegen Paragraf 189 des Strafgesetzbuches, "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener", bestätigte ein Polizeisprecher am Montag in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (EPD). Das Portal hatte die Ermittlungen selbst öffentlich gemacht [queer.de].

In dem am 31. Dezember erschienenen Nachruf war Josef Ratzinger als einer "der größten queerfeindlichen Hetzer" bezeichnet worden, dessen Markenzeichen "Homohass" gewesen sei. Benedikt XVI. war am selben Tag im Alter von 95 Jahren gestorben. Noch am Silvestertag sei über die Internetwache der Berliner die Anzeige gegen "queer.de" gestellt worden, berichtet die EPD.