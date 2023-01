Ausbildungsplätze können nicht besetzt werden - diese Klage war in den letzten Jahren oft zu hören. Dabei beginnen einer Studie zufolge immer mehr Abiturienten eine Lehre. Für andere junge Menschen sieht es allerdings schlechter aus.

- Mehr als 47 Prozent der Abiturienten haben laut einer Studie zuletzt eine berufliche Lehre begonnen - Anteil der Hauptschüler, die eine Lehre aufnehmen, ist deutlich gesunken - DGB fordert Chancen auch für Jugendliche mit Hauptschulaubschluss - IHK sieht Mangel an beruflicher Orientierung während der Schulzeit

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie im Auftrag der Bertelsmann-Studie hervor. Von einer mangelnden Attraktivität der Berufsausbildung für Abiturienten und Abiturientinnen könne keine Rede sein, sagte Studienautor Dieter Dohmen laut Mitteilung.

Dagegen tun sich junge Menschen mit Hauptschulabschluss immer schwerer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Innerhalb von zehn Jahren verringerte sich ihr Anteil um ein Fünftel. Im Jahr 2011 lag die Quote laut Studie sogar bei über 100 Prozent, weil in dem Jahr mehr Menschen eine berufliche Ausbildung begonnen, als im gleichen Jahr die Schulen mit Hauptschulabschluss verlassen haben - beispielsweise weil Personen aus früheren Schuljahrgängen eine Lehre aufnahmen. Inzwischen ist die Quote auf 84,4 Prozent gesunken.

Noch schlechter sieht es der Studie zufolge für junge Menschen ohne Schulabschluss aus. Im Jahr 2011 starteten von ihnen etwa 35 Prozent eine berufliche Ausbildung - zehn Jahre später lag die Quote nur noch bei 30 Prozent. Weitgehend gleich geblieben - bei gut 80 Prozent - ist der Anteil der Personen mit mittlerem Schulabschluss, die eine Lehre beginnen.