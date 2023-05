Etwa zehn maskierte Unbekannte haben laut Polizei am Samstagabend eine Bar in Berlin-Neukölln überfallen. Gegen 23 Uhr betraten sie das Lokal in der Karl-Marx-Straße und schlugen mit Holz- und Eisenstangen auf mehrere Gäste und Mobiliar ein. Danach flüchteten sie, so die Darstellung der Polizei vom Sonntag.

Ein 18-Jähriger erlitt eine Platzwunde am Kopf, außerdem wurden ihm sein Portemonnaie und sein Handy gestohlen, so die Polizei. Man ermittele nun wegen schweren Landfriedensbruchs.