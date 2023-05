Wetter in Berlin und Brandenburg - Der Frühsommer nimmt Fahrt auf

Fr 19.05.23 | 19:57 Uhr

Nach Himmelfahrt geht es weiter aufwärts - zumindest was die Temperaturen in Berlin und Brandenburg angeht. Am Sonntag soll es laut Vorhersage bis zu 26 Grad warm werden.

Grillgeruch in der Luft, Parks voller Picknickdecken, viel Verkehr auf den beliebten Fahrradrouten - einen Hauch von Sommer hat der Feiertag schon nach Berlin und Brandenburg gebracht. Doch am Wochenende soll es so richtig losgehen.

Im Norden Brandenburgs startet das Wochenende noch mit frischen Temperaturen um die 18 Grad. In Berlin erwartet das ARD-Wetterkompetenzzentrum am Samstag bis zu 23 Grad, in Guben sogar 25 Grad - auf jeden Fall warm genug also für einen Ausflug ins Grüne. Allerdings sollte die Regenjacke im Rucksack nicht fehlen, denn am Samstag werden zunächst noch viele Wolken über Brandenburg ziehen, die vereinzelte Schauer mit sich bringen und die wärmenden Sonnenstrahlen immer wieder verdecken können. Zum Abend soll es dann laut Vorhersage vom Osten her auflockern.



Sommerkleid und Regenschirm

Auch für den Sonntag ist ein Wechselspiel von Sonne und Wolken angesagt. Doch der Frühsommer lässt sich dann nicht mehr aufhalten: Die Temperaturen können in der Region auf bis zu 26 Grad klettern. Auch Vorsichtige und Pessimisten können dann also Wollpulli und Winterjacke endgültig einmotten. Ein Sommerkleid alleine reicht aber womöglich nicht, denn auch am Sonntag kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

Hohe Waldbrandgefahr

Wer zum Wochenende lauschige Abende an Lagerfeuer oder Grillpartys plant, sollte Vorsicht walten lassen. Auch wenn vereinzelte Schauer und Wärmegewitter erwartet werden, besteht in Berlin und Brandenburg schon hohe Waldbrandgefahr.

Und so wie das Himmelfahrts-Wochenende aufhört, geht es dann auch in der Woche vor Pfingsten weiter - mit Sonne, Wolken und vereinzelten Wärmegewittern.

