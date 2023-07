Die BVG schickt am Freitag ihre erste U-Bahn mit dem neuen Sitzbezug "Muster der Vielfalt" auf die Gleise.



Der U-Bahnzug mit der Fahrzeugnummer 5009 wurde mit dem neuen Sitzmuster ausgestattet, das damit seine Premiere im Berliner Untergrund feiern kann, wie die Berliner Verkehrsbetriebe am Freitag mitteilten. "Wer mitfahren möchte, hat am Nachmittag die größte Chance voraussichtlich zunächst auf der Linie U7", so das Unternehmen.



Das neue Design zeigt insgesamt 80 unterschiedliche Silhouetten, die für die Vielfalt in Berlin stehen sollen. Zu erkennen sind beispielsweise ein Vater mit seinem Kind, ein homosexuelles Paar, Rollstuhlfahrer, eine Frau, die Yoga macht und Rentner mit Hund.