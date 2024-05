Thomas Poganietz Berlin Samstag, 11.05.2024 | 11:45 Uhr

Was hatten wir für Trainerexperten in der Phase nach bzw. vor Dardai. Wo hat das hingeführt?!

Wieder stehen wir an einem fatalen Wendepunkt, in der ein malader Investor Vorgaben machen möchte und der Vereinsführung ein Wiederaufstieg nicht schnell genug geht. Leider nichts aus der Vergangenheit gelernt.