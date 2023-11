Die Unterstützung für ein bundesweites Böllerverbot während der Silvesternacht wächst weiter. So beteiligt sich inzwischen die Gewerkschaft der Polizei (GdP) an einem breiten Bündnis aus Umwelt- und Gesundheitsorganisationen, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gegründet hat. Die Initiative fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, die rechtliche Grundlage für einen Jahreswechsel ohne Pyrotechnik zu schaffen. So soll verhindert werden, dass sich die Ereignisse der vergangenen Silvesternacht in Berlin wiederholen.

Wie die Gewerkschaft der Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, haben inzwischen mehr als 50.000 Menschen eine Anfang des Jahres von der GdP gestartete Petition für ein Böllerverbot unterschrieben.