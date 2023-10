Zum Jahreswechsel in Berlin - Polizeigewerkschaft sieht in Böllerverbot Mittel gegen Silvester-Krawalle

Mi 04.10.23 | 08:10 Uhr

Bild: Picture Alliance/Wolfgang Kumm

Drei Monate vor Silvester hat die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) gefordert, innerhalb des gesamten Berliner S-Bahn-Rings das Böllern zu verbieten. Wünschenswert sei ein bundesweites Böllerverbot in Verbindung mit einem Verkaufsverbot, teilte der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit. Da eine bundesweite Gesetzesänderung bis Silvester in ganz Deutschland nicht zu erwarten sei, sei zumindest in Berlin ein lokales Feuwerwerks-Verbot denkbar und "halbwegs umsetzbar", so Weh.

Öffentliche statt private Feuerwerke?

Statt der "Privatböllerei" sollten die Bezirke ihm zufolge zentrale Profi-Feuerwerke organisieren. "Auf den Straßen würde mehr Übersichtlichkeit herrschen, so dass man Gewalttäter gezielter aus der Masse selektieren könnte." Zudem müssten die Vorschriften für Lagerung und Verkauf von Feuerwerk verschärft werden. Zusätzlich sei auch ein Verbot von Glasflaschen möglich, so der Gewerkschaftsvorsitzende. Weh kritisierte: "Wir haben Anfang Oktober und sind noch nicht einen Schritt weiter. Berlins Polizei und Feuerwehr bereiten sich seit Monaten auf die kommende Silvesternacht vor, doch die Antwort kann nicht sein, dass wir einfach noch mehr Kolleginnen und Kollegen in den Dienst rufen." Politik und Polizeiführung riskierten ihm zufolge "sehenden Auges zig verletzte Menschen". Die konservative, kleinere Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte kürzlich verlangt, Polizisten besser vor gewalttätigen Angriffen zu schützen: Die Einsatzkräfte auf den Straßen bräuchten in der Silvesternacht Brandschutzhauben, feuersichere Uniformen und Gehörschutz sowie bessere Feuerlöscher für alle Streifenwagen. Der Berliner Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf erklärte, die Gewaltbereitschaft sei hoch. "Gefährliche Mittel wie Pyrotechnik werden gezielt gegen Menschen eingesetzt und die daraus teils erhebliche Verletzungen erfolgen teilweise sogar vorsätzlich."

Mehr als 30 verletzte Einsatzkräfte in Berlin