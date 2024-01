81-Jähriger am Bahnhof Spandau in Gleisbett gestoßen

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die einen tätlichen Angriff auf einen 81-Jährigen am Bahnhof Spandau beobachtet haben. Die Tat geschah bereits am 30. Dezember. Wie die Berliner Bundespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte, sollen an dem Samstag gegen 13:05 Uhr zwei Unbekannte mit dem 81-Jährigen in Streit geraten sein. Zuvor soll einer der drei Beteiligten angerempelt worden sein. Wer von wem, war aus den Informationen der Polizei am Mittwoch nicht ersichtlich. Einer der beiden unbekannten Männer soll den 81-Jährigen dann ins S-Bahngleis gestoßen haben.

Anschließend flüchteten beide Angreifer laut Darstellung der Polizei vom Tatort. Zeugen retteten den älteren Mann aus dem Gleisbett, er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei fahndete daraufhin erfolglos nach den mutmaßlichen Tätern. Deshalb bittet sie nun Zeugen um Mithilfe [presseportal.de].