In Berlin-Kreuzberg wird am Samstagnachmittag der Çetin-Mert-Park offiziell eingeweiht. Die neu gestaltete Grünfläche an der Skalitzer Ecke Mariannenstraße ist nach dem Jungen Çetin Mert benannt, der am 11. Mai 1975 in der Spree ertrunken ist. Er wäre an diesem Samstag 54 Jahre alt geworden. Vor Ort erinnert künftig auch eine Informationstafel an den tragischen Unfall.

Çetin Mert lebte mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern in Kreuzberg. An seinem fünften Geburtstag spielte er mit anderen Kindern am damaligen Groebenufer nahe der Oberbaumbrücke. Çetin versuchte, einen in die Spree gefallenen Ball mit einem Stock herauszufischen. Dabei fiel er selber ins Wasser. Die Spree gehörte hier in voller Breite zu Ost-Berlin und das Betreten des Grenzbereichs war lebensgefährlich. Deshalb trauten sich West-Berliner Retter auf der Suche nach Çetin nicht ins Wasser.



Passanten versuchten, die DDR-Grenztruppen auf den kleinen Jungen aufmerksam zu machen. Ein Boot der Grenztruppen kam zu spät, obwohl DDR-Aufklärer den Unfall bemerkt hatten. Çetin wurde fünf Meter vom Ufer entfernt tot von DDR-Tauchern geborgen.