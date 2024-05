Werteunion will in Brandenburg Landesverband gründen

Die konservative Werteunion will neben Sachsen und Thüringen in diesem Jahr auch in Brandenburg zur Landtagswahl antreten. Dafür will sie am Sonntag einen Landesverband gründen. Das teilte die Werteunion am späten Freitagabend mit.

"Ich freue mich sehr, dass wir nun nach Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern nun auch in Brandenburg die Möglichkeit bekommen werden, aktiv Politik auf Landesebene mitzugestalten", teilte der Bundesvorsitzende, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, mit.