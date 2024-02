In Berlin leben schätzungsweise mehrere Millionen Ratten - in Parks, aber auch in Kellern und Häusern. Genau da werden sie zum Problem. Toleranz und weniger Müll können im Umgang mit den Tieren helfen - los, wird man sie aber nur mit Gift. Von Anna Bordel

Kraft meint, Berlin hat definitiv ein Problem mit Ratten. Jeden Monat hat er mehrere Einsätze, die sich um die vielerorts unerwünschten Nagetiere drehen. "Das kann man aber wahrscheinlich für jede Stadt sagen. Aber ich habe das Gefühl hier werden sie noch mehr gefüttert", so Kraft. Zum Beispiel mit Vogelfutter oder Brötchen in Parks und Gärten.

Er sucht nicht nach den Tieren, sein Blick gilt den schwarzen Boxen. Wenn er die öffnet, weiß er, wie viele Ratten es in diesem Hinterhof in Berlin-Mitte wirklich gibt. Kammerjäger Florian Kraft hat vor einer Woche hier mehrere Giftboxen aufgestellt und prüft jetzt, wie sehr die Köder angefressen wurden - ein Indiz für den Rattenbefall. Die Köder, das sind lila Wachsblöcke mit Weizen versetzt. Und mit Gift. Die erste, an einer Hauswand befestigte Box öffnet er mit einem Spezialschlüssel und stellt fest: keine Köder mehr da.

Ratten leben da, wo es für sie etwas zu fressen gibt. In Berlin ist das längst nicht nur in der Kanalisation, sondern in Parks, auf den Straßen und auf Spielplätzen der Fall. In den üppig gefüllten Spielplätzen, wo auch schon mal was daneben liegt, finden sie mehr als genug zu fressen. Genaue Zahlen dazu, wie viele Ratten in Berlin leben, gibt es nicht. Die Berliner Wasserbetriebe haben aber 2015 geschätzt, dass es 2,2 Millionen sein könnten, damals waren es gut zwei Drittel der Bevölkerung.

Aktuellere Zahlen gibt es vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin darüber, wie häufig Bezirke Kammerjäger beauftragen mussten, um einen Rattenbefall zu bekämpfen. 2022 war das demnach mit 1.553 Maßnahmen am häufigsten in Marzahn-Hellersdorf der Fall, berlinweit waren es mehr als 8.000 Bekämpfungen. Am wenigsten waren es übrigens in Charlottenburg-Wilmersdorf, für Unruhe sorgen die Tiere in dem Bezirk dennoch. Im letzten Jahr musste der Bezirk bis Herbst zwei Spielplätze zeitweise sperren, weil sie mit Ratten befallen waren.