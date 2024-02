Zum größten Karnevalsumzug in Ostdeutschland, dem Zug der fröhlichen Leute in Cottbus, werden am Sonntag zehntausende Besucher erwartet. Dutzende Vereine aus Brandenburg und Berlin sind dabei.

In der Lausitz geht die fünfte Jahreszeit ihrem Ende entgegen. Am Sonntag findet in Cottbus der Höhepunkt der Narren und Jecken statt - der Zug der fröhlichen Leute, der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland.

Zehntausende Besucher werden entlang der Strecke durch die Cottbuser Innenstadt erwartet. Der Zug führt wie bereits in den Vorjahren vom Stadtteil Sandow, vorbei am Spremberger Turm und am Staatstheater in Richtung Cottbuser Viehmarkt. Autofahrer müssen sich deshalb auf zahlreiche Sperrungen und Behinderungen am Sonntag einstellen.