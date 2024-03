Nach dem Fund eines menschlichen Oberschenkels im Berliner Volkspark Prenzlauer Berg bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Das Körperteil war am Morgen des 27. Februar von Passantinnen in einem Gebüsch entdeckt worden. Wenige Tage später konnte die Identität jenes Mannes geklärt werden, zu dem das tätowierte Körperteil gehörte.



Bei ihm handelt es sich um einen 42 Jahre alten Wohnungslosen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Name ist demnach Marcel Falk.