Nachdem am Dienstag im Volkspark in Berlin-Pankow ein abgetrennter Oberschenkel gefunden worden war, ist nun die Identität des Mannes geklärt, zu dem dieser gehört. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem rbb bestätigte, hat ein DNA-Abgleich einen Treffer in der Datenbank ergeben.



Nach rbb-Informationen kommt der Mann nicht aus Berlin. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die dritte Mordkommission des Landeskriminalamt ermittelt seit Dienstag zu den Hintergründen. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.