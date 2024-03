Ein 36-jähriger Mann soll einen Spätkauf in Berlin-Lichtenberg überfallen haben und wenig später in denselben Laden zurückgekehrt sein, um dort Zigaretten zu kaufen. Dort wurde er von Einsatzkräften festgenommen, die gerade herbeigerufen worden waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 36-Jährige war laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 0:30 Uhr vermummt und mit einem Vorschlaghammer bewaffnet in das Geschäft in Fennpfuhl gekommen und hatte den 60-jährigen Mitarbeiter zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Nachdem der Tatverdächtige das Geld erhalten habe, sei er damit in Richtung Landsberger Allee geflohen.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen und seiner Wohnung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe sowie die Tatkleidung, einen Teleskopschlagstock und das Raubgut. Anschließend sei der Tatverdächtige zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gekommen und der Kriminalpolizei übergeben worden.

Der Festgenommene soll nun einem Haftrichter vorgestellt werden.