Der Nettelbeckplatz in Berlin-Wedding soll umbenannt werden. Sein Namensgeber war in den Sklavenhandel verwickelt. Mehr als 500 Vorschläge aus der Bevölkerung gingen dazu ein. Nun soll ein Gremium drei geeignete heraussieben. Von Oliver Noffke

Der Bezirk hat den Straßennamen schon im September geändert. Ein Sprecher des Bezirks sagt rbb|24, dass der Bezirk die Anwohnerinnen und Anwohner auch informiert hätte. "Die Bekanntmachung der Umbenennung in Audre-Lorde-Straße ist im Amtsblatt von Berlin Nr. 40, am 15. September 2023 erschienen."

In der ehemaligen Manteuffelstraße gibt es einen Späti mit dem Namen "Späti Teuffel". So steht es in roter Schrift auf dem gelben Schild über dem Laden. Der Verkäufer hat von der Umbenennung der Straße von der Bar nebenan erfahren. Vom Bezirk hatte er nichts gehört, wie er sagt. "Dann müssen wir den Namen des Spätis ändern", witzelt der Späti-Verkäufer, "in Lorde-Späti".

Der Abschnitt der ehemaligen Manteuffelstraße ist nun nach einer US-amerikanischen Schriftstellerin und feministischen Aktivistin benannt. Audre Geraldine Lorde wurde 1934 in New York City geboren. Sie studierte und publizierte Gedichte. In einem Gedicht outete sie sich selbst als homosexuell und kämpfte seither für die Rechte von Homosexuellen und für den Feminismus. Sie war außerdem in der Bürgerrechtsbewegung und der Antikriegsbewegung aktiv.

Audre Lorde verbrachte Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre viel Zeit in Berlin. Sie hatte zeitweise eine Gastprofessur am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin. Lorde verstarb 1992 an Brustkrebs.