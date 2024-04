Zwei Frauen sind in Berlin-Neukölln am Freitagnachmittag unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die 36- und 47-jährigen Frauen seien Hand in Hand auf der Pannierstraße in Richtung Maybachufer unterwegs gewesen. Ein Jugendlicher mit seiner Begleiterin sei ihnen entgegengekommen. Diese hätten die Frauen dann unvermittelt in den Intimbereich geschlagen.

Die 47-Jährige habe versucht, ihre Partnerin zu verteidigen. Daraufhin sollen die Jugendlichen beide Frauen zu Boden geschlagen und auf sie eingetreten haben. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Jugendlichen.