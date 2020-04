Die Oberhavel-Kliniken haben nach eigenen Angaben keine Schutzkleidung mehr vorrätig, die in der Behandlung von Corona-Patienten notwendig ist. Das Unternehmen teilte auf seinen Internetseiten mit: "Da wir schon längere Zeit nicht mehr beliefert wurden, sind unsere Vorräte [...] nun total erschöpft und reichen nicht einmal mehr für wenige Tage." [oberhavel-kliniken.de, abgerufen am 01.04.2020] Insbesondere fehlten Masken, Kittel und Anzüge.

Die Klinikleitung bittet deshalb die Bevölkerung und Unternehmen, Materialien zu verkaufen, die zu Schutzkleidung umgearbeitet werden können. Folien, Einweg-Regenmäntel oder ähnliches könne geeignet sein, heißt es.



Wenn es nicht mehr möglich sei, die Belegschaft vor einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2 zu schützen, sei die Versorgung der Patienten in der Region in Gefahr. Eindringlich heißt es in dem Appell: "Bitte melden Sie sich!"

Die Oberhavel-Kliniken unterhalten im gleichnamigen Landkreis Krankenhäuser in Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee.