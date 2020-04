Im Altenstift der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder in Potsdam grassiert das Coronavirus. Die Sprecherin der Stiftung, Heidrun Spengler, bestätigte rbb|24 am Mittwoch, dass dort 38 von 80 Bewohnern positiv auf das Virus getestet worden sind. Zuvor hatte darüber die Märkische Allgemeine Zeitung [maz-online.de/Bezahlinhalt] berichtet.

Dem Pressebericht zufolge sind inzwischen auch Mitarbeiterinnen infiziert. Schutzmaßnahmen sind in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen worden. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass eine Bewohnerin des Seniorenheims im Ernst-von-Bergmann-Klinikum behandelt wurde und dort auch positiv auf Covid-19 getestet worden war. Es sei aber unklar, ob sie in ihrem Heim oder im Klinikum infiziert worden war.



