Die Potsdamer Tafel schließt wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres ihre Lebensmittelausgabe in der Stadt. Rund 300 Kundenhaushalte würden ab Dienstag einmal pro Woche mit einem kontaktfreien Lieferservice zuhause versorgt, teilte die Tafel am Montag in Potsdam mit. Dabei wollten der Fußballverein SV Babelsberg und das Kultur- und Familienzentrum Lindenpark helfen. Fußballspieler und Lindenpark-Mitarbeiter würden dann die Lebensmittel ausfahren.