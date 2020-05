Weitere Corona-Fälle in Flüchtlingsheim in Berlin-Buch

Drei davon wurden bereits in eine Quarantäne-Unterkunft des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in der Buchholzer Straße verlegt. Die übrigen 20 hielten sich - getrennt von den anderen Bewohnern - zunächst noch in der gewohnten Unterkunft auf, sagte der Sprecher. Das Gesundheitsamt werde entscheiden, wie mit ihnen und ihren Kontaktpersonen weiter verfahren werde.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch sind weitere sieben Bewohner positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 23, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration am Freitag sagte.

Am Himmelfahrtstag war bekannt geworden, dass es in der Flüchtlingsunterkunft einen Corona-Ausbrucht gibt. Die Auswertung der Abstriche, die am Mittwoch genommen wurden, laufe noch. In der Unterkunft leben rund 410 Menschen.

Derzeit leben etwa 20.000 Menschen in den Flüchtlingsunterkünften des Landes. Aktuell gibt es laut dem Sprecher unter ihnen 36 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt mehr als 100 positiv auf Covid-19 getestet.

Der Senat versucht mit einer Reihe von Maßnahmen, die Ausbreitung des Covid-19-Virus in Flüchtlingsunterkünften einzudämmen. So soll etwa in Unterkünften mit zentraler Essensversorgung nicht mehr in einem Speisesaal gegessen werden. Im Rahmen einer sogenannten Entzerrungsstrategie werden außerdem Familien mit Angehörigen der Covid-19-Risikogruppen, etwa älteren oder vorerkrankten Menschen, neue Unterkünfte angeboten.