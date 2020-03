Berliner Behörden wollen eine frühere Flüchtlingsunterkunft in Pankow wiedereröffnen, damit sich Geflüchtete im Quarantänefall separieren können. Das teilte das Büro von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag mit. "Da nicht alle geflüchtete Menschen in einer Wohnung leben, wollen wir ihnen während der Quarantäne eine bestmögliche Betreuung anbieten", so Breitenbach.

Der Bezirksbürgermeister des Bezirks Pankow, Sören Benn (ebenfalls Linke), ergänzte, es sei wichtig, infizierte Betroffene aus Gemeinschaftsunterkünften herauszulösen. "Wenn dies durch die vorübergehende Wiederinbetriebnahme des leerstehenden Tempohomes an der Buchholzer Straße ermöglicht werden kann, so ist diese Maßnahme in unser aller Interesse", so Benn.