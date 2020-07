Zwei weitere positive Corona-Tests in Neuruppiner Kita

In einer Kita in Neuruppin, die wegen eines Coronafalls geschlossen wurde, sind nun bei Tests zwei weitere infizierte Personen festgestellt worden. Wie der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Freitag mitteilte, wurden ein Kind und eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet.

Insgesamt waren bei 41 Kindern und acht Beschäftigten der Kita Corona-Tests durchgeführt, nachdem am Mittwochabend eine Covid-19-Infektion bei einer Mitarbeiterin bekannt geworden war. Alle anderen Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Landkreis weiter mit.