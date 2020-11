Am Wochenende soll in Berlin erneut gegen die Corona-Politik demonstriert werden. Die voraussichtlich größte Kundgebung wird ein "Schweigemarsch" aus dem Lager der Impfgegner, die am Sonntag durch die Hauptstadt ziehen wollen.



Für Sonntagmittag sind laut Polizei am S-Bahnhof Bornholmer Straße 5.000 Teilnehmer angemeldet, die zur Straße des 17. Juni, also ins Regierungsviertel, ziehen wollen. Parallel sind zwei kleine Gegendemos angesetzt. Laut einer Polizeisprecherin ist der Einsatz nicht vergleichbar groß wie bei den jüngsten Protesten.