Die Berliner Polizei hat am Donnerstag eine Bilanz zu den turbulenten Demonstrationen am Vortag gezogen. Demnach wurden deutlich mehr Polizeikräfte während der Proteste verletzt als zunächst bekannt. Während noch am Mittwochabend von zehn verletzten Polizisten die Rede war, wurde diese Zahl am Donnerstag auf 77 erhöht. Wie viele Demonstrierende verletzt wurden, geht aus den Zahlen nicht hervor.



Rund um die insgesamt 19 genehmigten Versammlungen waren demnach 2.500 Einsatzkräfte der Berliner Polizei, Bundespolizei sowie Polizeikräfte aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und aus Schleswig-Holstein im Einsatz.