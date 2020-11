Die Berliner Polizei stellt sich bei den Protesten am Mittwoch von Gegnern der Corona-Politik auf einen schwierigen Einsatz ein.



Man hätte noch die Bilder der Demos aus Leipzig und Frankfurt im Kopf, sagte der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, am Mittwoch im rbb-Inforadio. Sie hätten gezeigt, wie schnell so etwas eskalieren und wie schnell eine Hilflosigkeit von der Polizei da sein könne. "Es wird eine Mammutaufgabe heute", sagte Jendro. "Die Versammlung, über die wir momentan reden, das sind andere Versammlungen, als die, mit denen die Berliner Polizei sonst zu tun hat." Es seien nicht nur Rechtsextremisten unterwegs, sondern auch Menschen, die Existenzängste hätten.