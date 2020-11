Mehrere hundert Leute haben im Filmstudio in Corona-Zeiten eine Party gefeiert. Laut Darstellung des Studios Babelsberg war das Teil eines Drehs für die Filmfortsetzung von "Matrix" mit Hauptdarsteller Keanu Reeves. Die "Bild"-Zeitung berichtete aber am Freitag unter Berufung auf eine Zeugin, in den Babelsberger Studios sei in der Nacht zum Donnerstag eine Party mit Gästen als angeblichen Komparsen mit Pyro-Show gefeiert worden.

Der Vorstand von Studio Babelsberg, Christoph Fisser, wies diese Darstellung zurück: "Es ist eine Party-Szene, die gedreht wurde", sagte Fisser der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Danach sei auf das Ende der Dreharbeiten angestoßen worden. In Babelsberg wurde acht Monate lang der neue Teil der "Matrix"-Kultreihe mit Reeves gedreht.