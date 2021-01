Der hohe Anstieg ist dabei vor allem auf Corona-Infektionen in sechs Seniorenheimen zurückzuführen. Allein im von Kursana betriebenen Seniorenpflegeheim "Haus Andreas" in Schwedt sind nach rbb-Informationen 39 Heimbewohner und Mitarbeiter infiziert.

Der Sozialdezernent des Landkreises Uckermark, Henryk Wichmann (CDU), hofft nun nach eigener Aussage auf schnelle Impfungen in den Heimen durch mobile Impfteams: "Ich bin sehr froh, dass sich der DRK-Kreisverband Ost-Uckermark darum bemüht hat, zwei mobile Impfteams an den Start zu bringen, die auch am Montag beginnen werden mitt Impfungen in den Altenpflegeeinrichtungen in der Stadt Schwedt", sagte Wichmann dem rbb.



Die Stadt Schwedt fordert auch einen eigenen Impfstandort am dortigen Asklepios-Klinikum. Die Wege zum Impfzentrum nach Prenzlau seien zu weit, kritisiert die Stadtverwaltung.

Die Uckermark gehört zu den Landkreisen mit einer überdurchschnittlich hohen Altersstruktur. Bislang war das Infektionsgeschehen in der Region überschaubar. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März starben in der Uckermark 48 Menschen an oder mit dem Coronavirus.