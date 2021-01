Jeden Tag ein illegales Rennen in Berlin

Vier der Geräte sind schon im Einsatz oder werden darauf vorbereitet, wie die Polizei mitteilte. Die rund 100.000 Euro teuren Blitzer werden unauffällig am Straßenrand geparkt. In der Testphase 2019 erfassten die ersten beiden Geräte rund 198.000 Temposünder in knapp elf Monaten.

Die Blitzgeräte sind in unauffällige Anhänger eingebaut. Sie können fast überall aufgestellt werden. Durch ihren Akkubetrieb können sie mehrere Tage am Stück autonom arbeiten. Anders als bei der früheren Technik muss kein Polizist in der Nähe sein und die Technik bedienen oder im Auge behalten.