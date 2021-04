MenschMeyer Berlin Donnerstag, 01.04.2021 | 17:13 Uhr

Also ich war gestern um 17 h im Gleisdreieckpark. Dort waren viele Menschen, die aber in kleinen Gruppen mit viel Abstand auf den Wiesen saßen. Nennt man das jetzt Feiern? Für mich ist es "im Park sitzen". Dann kam die Polizei mit 4 Wagen, stellte sich demonstrativ hin und beobachtete die Menschen. Also Freizeit unter Polizeibeobachtung - wollen wir wirklich so leben? Könnte das vielleicht auch manche Menschen provozieren?

Ich möchte nochmal erinnern: ALLES ist geschlossen, niemand darf verreisen. Und die Berliner treffen sich bei schönem Wetter im Park - so what? Wenn das wirklich so gefährlich ist, dann sperrt doch gleich alle in ihren Wohungen ein. Leben ade.