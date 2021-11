Angesichts steigender Corona-Zahlen in Berlin sollen in einigen Gesundheitsämtern demnächst erneut Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz kommen. Konkrete Amtshilfeersuchen kündigten die Bezirke Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf an. Spandau, Mitte und Reinickendorf stellten das am Dienstag in Aussicht – in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung.