Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder. Die 7-Tage-Inzidenz liegt sowohl in Berlin als auch in Brandenburg derzeit deutlich über 100. Anders als noch im vergangenen Jahr ist die Zahl der schweren Krankheitsverläufe momentan vergleichsweise niedrig - dank der Impfungen gegen Covid-19. Die ersten wurden vor mehr als zehn Monaten verabreicht. Weil die Schutzwirkungen langsam nachlässt, wird vielen Menschen eine Auffrischung empfohlen.

Wer einen Impfdurchbruch erlebt hat, also trotz Impfung mit Sars-Cov-2 infiziert wurde, braucht derzeit keine Auffrischungsimpfung, so die Stiko.

Wer mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurde, könne bereits vier Wochen später einen mRNA-Booster erhalten, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder hat beschlossen, die Booster-Impfung bereits ab 60 Jahren zu empfehlen. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitagmorgen dem rbb, dass aber auch alle anderen eine Auffrischungsimpfung erhalten könnten, wenn sie das wollten. "Wir haben Impfstoff mehr als genug", so der 41-Jährige. Er selbst habe sich am Donnerstag erneut gegen Covid-19 impfen lassen.

Wer also aufgrund einer Krankheit oder einer Behandlung ein geschwächtes Immunsystem hat, sollte dies tun, ebenso Personen, bei denen die Impfungen bisher nur eine geringe Immunantwort ausgelöst haben und sie deshalb keinen vollen Schutz genießen, so das Bundesgesundheitsministerium.

Die Ständige Impfkommission, kurz Stiko, empfiehlt bisher eine Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab 70 Jahren. Aber auch Jüngere sollten eine Booster-Impfung in Betracht ziehen, so die Kommission, insbesondere wenn sie in Alten- oder Pflegeheimen leben oder arbeiten. Ebenso Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. Auch Menschen, deren Immunsysteme Defizite aufweisen, empfiehlt die Stiko eine Auffrischung.

In Berlin gibt es derzeit noch zwei Corona-Impfzentren, eines auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, ein weiteres auf dem Messegelände. Dort wird mit Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Außerdem gibt es im Linden-Center in Lichtenberg und im Alexa am Alexanderplatz sogenannte Impfstationen sowie den Impfbus der Senatsverwaltung mit wechselnden Standorten. Dort wird das Mittel von Moderna verabreicht. An all diesen Orten kann man sich derzeit ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen. [service-berlin.de]

In Brandenburg wurden am 30. September die letzten Impfzentren geschlossen. Gesundheitsministerium und KVBB empfehlen, eine Anfrage bei der Hausarztpraxis. mRNA-Impfungen gegen Covid-19 können außerdem parallel mit der aktuellen Grippeschutzimpfung erhalten werden. Auch in Berlin werden die meisten Impfungen gegen Covid-19 mittlerweile in den Hausarztpraxen durchgeführt.