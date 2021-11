Nicole Dienstag, 02.11.2021 | 14:13 Uhr

Ja die Winterzeit rückt näher, an Weihnachten wird wieder alles kurz aufgehoben, und nach Neujahr muss der deutsche Michel wieder spuren. Kenn wir alles. Denkt euch mal was Neues aus. Gottseidank reicht fürs Reisen in vernünftige Länder ein PCR-Test, es interessiert weltweit überhaupt nicht ob jemand geimpft ist. Außerdem hält sich eh keiner an die Einschränkungen, hat man letzten Winter gesehen, als die Feiernden dann eben erst am Morgen 5 Uhr die Locations oder Bekannten verlassen haben, und so taten als wenn sie in Gruppen zur Arbeit fahren...

Und steckt die Erkrankten ins Messegelände wo ein Intensiv-Krankenhaus extra von Fr. Kalayci in Leben gerufen wurde und lasst uns in Ruhe mit Einschränkungen. Zwei Jahre reichen für Nichts.