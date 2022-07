Die kommunale Corona-Impfstelle im früheren Pförtnerhaus auf dem Verwaltungscampus in der Potsdamer Innenstadt wird wieder in Betrieb genommen. Das teilte die Landeshauptstadt am Dienstag mit.

Ab dem 2. August werden dort an zwei Tagen in der Woche Impfungen mit und ohne Termin angeboten: dienstags von 13 bis 19 Uhr und donnertags von 8 bis 12 Uhr. Impftermine für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen können ab sofort online gebucht werden [potsdam.de/impfen].